Meteo Roma, arriva big snow: l’evento eclatante con tanta neve

In base agli ultimi rilievi sono state aggiornate recentemente le proiezioni meteo dei prossimi giorni e in particolare della prossima settimana quando potrebbe arrivare Big snow portando con sé neve fino a Roma. Nei prossimi giorni, infatti, nuove perturbazioni atlantiche porteranno altre piogge e nevicate su gran parte d’Italia. Oltre a questo però avremo anche un alto rischio di osservare il fenomeno del gelicidio sulle aree del Nord-Ovest italiano.

Effetto Big Snow sulla Penisola

Attraverso la Valle del Rodano, tra Lunedì 21 e Martedì 22 Gennaio si formerà un vortice ciclonico invernale tra il Tirreno e il mar Ligure in una delle peggiori configurazioni per l’Italia, che causerà piogge e temporali e tanta NEVE sino in pianura inizialmente pure nelle zone interne di Sardegna, poi su tutta la Toscana, tanta NEVE e Firenze, a bassissima quota fino a Roma Nord sul Lazio, su tutta l’Umbria e le Marche e poi sul Nordest copiosissima sull’Emilia Romagna sin sulle coste pure a Rimini e Ravenna, forte a Rimini con apporti di 14 cm ogni 6 ore, ma Bologna farà il pieno; neve diffusa poi sul Triveneto anche a Venezia e Padova: Si tratterà dunque della prima fase di BIG SNOW.

Cosa è il gelicidio? È un termine poco conosciuto – si legge su 3bmeteo.com – ma di un’importanza fondamentale se dovete viaggiare o semplicemente uscire di casa. Il gelicidio è pioggia che congela al suolo. Quando si verifica? Si verifica quando una massa d’aria calda scorre in quota mentre al suolo c’è molto freddo con una temperatura attorno o inferiore allo zero.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Ora che abbiamo rispolverato il termine gelicidio con tanto di spiegazione, possiamo anche immaginarci cosa accadrà tra giovedì e venerdì. Una perturbazione atlantica traslerà sul Nord Italia portando nevicate fino in pianura laddove il freddo riuscirà a resistere in quota, mentre dove prevarrà l’aria più mite, pioverà. Ci saranno alcune zone però dove avremo molto freddo al suolo con temperature intorno o inferiori allo zero, pertanto potranno verificarsi episodi di gelicidio. Le aree più a rischio saranno l’Appennino Centro-occidentale ligure, specialmente su val d’Orba, valle Stura e valle Scrivia, sul basso Pavese e Piacentino, prestare attenzione.

A Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2524m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.