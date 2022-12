Dall’8 dicembre a Roma la magia del Natale: tra luminarie e 100 presepi

Si accendono le luci nelle strade più celebri della Capitale e torna la mostra dei presepi sotto il colonnato di San Pietro

“Con l’arrivo dell’8 dicembre, parte ufficialmente il countdown per il Natale: quasi tutte le città si vestono di magia, luci e decorazioni e Roma non è da meno. La Capitale ha un’atmosfera sensazionale tutto l’anno, ma durante il Natale tira fuori il suo vestito più bello per accogliere i numerosi turisti. Trascorrere a Roma l’Immacolata significa assistere all’accensione delle luminarie nelle strade più caratteristiche, ammirare l’immenso albero di via Veneto illuminato e passeggiare tra i numerosi mercatini tipici.

LA MOSTRA 100 PRESEPI A ROMA

La tradizione natalizia, però- ricorda in una nota lo storico albergo romano Eitch Borromini- è fatta anche di presepi: a partire dall’8 dicembre, la Capitale ospiterà la mostra internazionale “100 Presepi”, che vedrà l’esposizione di presepi di varie fattezze e provenienze. Dopo il successo delle scorse edizioni, il prezioso colonnato di San Pietro sarà il palcoscenico della mostra internazionale ‘100 Presepi’ che avrà inizio l’8 dicembre 2022 e terminerà l’8 gennaio 2023.

Questa rassegna è una delle esposizioni d’arte di presepi più conosciuta di Roma e d’Italia, la prima edizione si ebbe nel 1976 e nacque con l’obiettivo di diffondere ed affermare la tradizione tipicamente italiana nel creare i presepi. Le rappresentazioni della Natività esposte in questa edizione sono realizzate con cura dalle mani degli artigiani e artisti presiepisti, ma anche dalle mani di bambini e amatori, dei ragazzi delle scuole, degli enti nazionali e internazionali ed ambasciate. Ogni presepe sarà un trionfo di fantasia e creatività grazie anche alla diversità delle tecniche e dei materiali utilizzati: nella mostra si potranno ammirare presepi realizzati con la stoffa ma anche con la carta, con il legno e con il sughero e persino con il cioccolato.

Oltre ad essere un percorso religioso nell’estro e nell’inventiva, “100 presepi”, vuole essere un viaggio nell’inclusività tra Paesi, tradizioni e culture diverse tutte unite nell’unico scopo di emozionare, divertire e stupire l’osservatore, inoltre, questa rassegna vuole diffondere e promuovere in Italia come all’estero, un messaggio di fratellanza e di pace, valori dei quali il presepe è portatore. La mostra aprirà ufficialmente le porte giovedì 8 dicembre 2022, e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, nei giorni della vigilia di Natale e di Capodanno, l’esposizione sarà aperta dalle 10:00 alle 17:00.

FONTE DIRE – www.dire.it