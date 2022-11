Sanità nel Lazio. Battisti: “La stabilizzazione di 5mila operatori è un grande risultato”

“L’accordo raggiunto con i sindacati sulle procedure per la stabilizzazione di circa cinquemila operatori sanitari del Lazio è un grande risultato: si guarda al futuro della nostra sanità con l’obiettivo di garantire sempre migliori servizi nei territori ai cittadini”. Così in un comunicato Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali. “Una volta completato l’iter, potremo intervenire con maggior forza- spiega- su alcune criticità che permangono: penso, in particolare, alle liste d’attesa e alle file nei Pronto soccorso. Questo accordo, per il quale ringrazio l’assessore D’Amato e le sigle sindacali, è però in linea con lo straordinario percorso portato avanti in questi anni: dall’uscita dal commissariamento con il superamento delle macerie lasciate dalla destra nel governo regionale, alle tante sfide vinte che hanno riguardato la lotta al virus, al potenziamento di tutte le strutture ospedaliere del Lazio e della provincia di Frosinone. Ora questa grande risposta per gli operatori, per garantire un futuro a migliaia di famiglie e per continuare a migliorare la nostra sanità. Un altro risultato considerevole- conclude- del buon governo di centrosinistra”.