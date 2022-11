Meteo Roma, da lunedì il vero inverno: in arrivo pioggia e calo delle temperature

Meteo in peggioramento nella capitale con maltempo in arrivo nelle prossime ore. A Roma lunedì nubi in progressivo aumento con piogge dal pomeriggio, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1792m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

LUNEDÌ: giornata caratterizzata dal passaggio di nubi alte e irregolari a offuscare i cieli di Toscana, Umbria e Lazio. In serata piogge/pioviggini raggiungono il romano e il viterbese. Temperature in calo nei valori minimi, con clima relativamente freddo. Venti deboli di Grecale, moderati da Sud Est in prossimità delle coste laziali. Mare da mosso a poco mosso.

AVVIO DI SETTIMANA CON ESTESI PASSAGGI NUVOLOSI E PIOGGE – L’avvio della prossima settimana vedrà le regioni centrali tirreniche ai margini di una circolazione depressionaria che agirà sul Sud Italia. Nel dettaglio lunedì con cieli molto nuvolosi su Toscana, Umbria e Lazio. Martedì la notte deboli piogge interessano la medio-bassa Toscana, seguirà una giornata asciutta ma nuvolosa su tutto il centro tirreno. Mercoledì e giovedì con tempo nel complesso stabile, mentre un nuovo peggioramento potrà approcciarsi in occasione del prossimo fine settimana. Vi consigliamo di restare aggiornati su App e sito.