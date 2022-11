Danni maltempo, chiesto lo stato di calamità

“Il litorale laziale è ko: dalla Capitale alle province di Roma e Latina. Importanti danni agli stabilimenti e ai canali. Cedimenti preoccupanti, che si aggiungono alla costa di Sabaudia. La giunta Zingaretti attivi l’iter per dichiarare lo stato di calamità e per richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Protezione civile, oltre ad effettuare una ricognizione dei danni provocati dagli eventi meteorologici e delle spese per il ripristino della normalità”. Lo chiede il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi.