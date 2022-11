Terremoto: altra scossa in mattinata, continua lo sciame sismico

Ennesima scossa di terremoto avvertita oggi, abato 19 novembre. Continua lo sciame sismico nelle Marche: questa mattina alle 9,46 è stata registrata una scossa sismica di magnitudo 3.5 al largo della costa Pesarese. Alle 8,53 un’altra scossa, sempre nello stesso punto, questa volta di magnitudo 2.6.

Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco sugli edifici pubblici e privati in seguito al terremoto con epicentro in mare, al largo della costa pesarese, e cresce la conta dei danni. Hanno superato quota 100 le persone fuori casa tra sfollati e alcune che per vari motivi non vogliono restare in casa e preferiscono sistemarsi in altri alloggi. Intanto continua a girare il video dell’ultimo terremoto a Fano.

Trema lo studio di Fano Tv mentre è in corso la rassegna stampa: il video del terremoto in diretta è diventato virale sui social

Lo schermo comincia a tremare e lui, il conduttore Massimo Foghetti, dice che c’è un terremoto, “una forte scossa di terremoto” che “ha colpito la città Fano”. Mantiene un controllo invidiabile il giornalista Massimo Foghetti, di Fano Tv, che si è visto tremare lo studio durante la rassegna stampa di questa mattina: stava infatti leggendo i titoli dei giornali in diretta alle 7.07, quando è arrivata la prima forte scossa del terremoto di magnitudo 5,7 che ha avuto l’epicentro in mare al largo della costa tra Pesaro e Fano.

LEGGI ANCHE: Lampadari che ballano e cocci a terra, sul web i video del terremoto

Il video che circola in rete è impressionante. Il giornalista, finita la prima scossa, dice che bisogna subito “chiamare le squadre” per avere aggiornamenti su ciò che sta accadendo. Poco dopo, poi, arriva la seconda scossa.