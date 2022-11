Avvistato un lupo a Roma Nord, paura tra i cittadini

Avvistato un lupo vicino alla case nella zona nord di Roma forse attratto dai cinghiali: residenti hanno paura

Paura a Roma nord dove è stato avvistato un lupo. Non lontano da Prima Porta, alcuni residenti infatti hanno avvistato un lupo forse attratto dai cinghiali, nelle immagini rimbalzate sul gruppo Facebook del quartiere. C’è molta preoccupazione perchè il canis lupus si avvicina alle case in cerca di cibo, e i residenti sono allarmati.

IL LUPO A ROMA NORD

Il guardia parco del Parco di Veio ha tranquillizzato i residenti, specificando che si tratta di un cane ibrido, cioè di un comune cane lupo, ossia un povero cane randagio nato dall’accoppiamento con un lupo e rassicura che verrà sterilizzato e reintrodotto all’interno del parco nell’area naturale.

SPARI CONTRO I CINGHIALI, LA DENUNCIA NEI GIORNI SCORSI

“Spari a Monte Mario contro i cinghiali: la notte scorsa gli attivisti della Sfattoria degli Ultimi sono scesi in strada assieme ad alcuni residenti in via Taverna a Monte Mario nel XIV Municipio per protestare contro i fucili spianati dei guardia parco che sono intervenuti nell’area nell’ambito del piano di abbattimento contro gli ungulati. Insomma, gli attivisti della Sfattoria non hanno nemmeno avuto il tempo di festeggiare l’ordinanza con cui il Tar del Lazio lunedì scorso ha annullato l’ordine di abbattimento per i 140 animali che vivono nel rifugio”.

”È evidente l’inciviltà e la crudeltà di questa condotta: all’attuale Amministrazione non interessa il benessere degli animali, anzi fa di tutto per cacciarli, maltrattarli, sparargli contro. Diciamo basta a questa infamia contro degli esseri viventi: adottino, come avevamo proposto noi, un piano di contenimento etico per la sterilizzazione se ne sono capaci, altrimenti si vadano a nascondere per la vergogna. Continueremo a vigilare perché certi atti non accadano più”. Così in un comunicato il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S).

