A CIVITAVECCHIA DETENUTO AGGREDISCE PSICHIATRA, CONTUSO ANCHE POLIZIOTTO

Ferma presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria dopo la folle aggressione di ieri in carcere da parte di un detenuto ai danni del medico psichiatra in servizio nel carcere di Civitavecchia: contuso un Agente, intervenuto a difesa del sanitario. Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe esprime vicinanza e solidarietà ai poliziotti ed allo psichiatra di Civitavecchia ed evidenzia come e quanto importante e urgente prevedere un nuovo modello custodiale. “Il detenuto ha aggredito il medico, non l’Agente di Polizia Penitenziaria, ma è quest’ultimo che è poi dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le contusioni subite. Un dato è oggettivo: le donne e gli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel Lazio non possono continuare ad essere aggrediti o a trovarsi costantemente in situazioni di alta tensione senza che il Ministero della Giustizia ed il Dap adottino provvedimenti urgenti. Siamo al collasso!”.(