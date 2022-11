Regionali Lazio. Azzerare nomi e nuovo programma, le condizioni della sinistra

Azzerare i nomi sul tavolo – in sostanza la candidatura di Alessio D’Amato – ripartire dal programma e, in caso di convergenza sui temi, affrontare il nodo del candidato presidente della Regione per il centrosinistra. È ciò che la componente rosso-verde (Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra Civica Ecologista, Articolo 1) sta ponendo sul tavolo della coalizione convocato dal segretario del PD Lazio, Bruno Astorre, all’indomani della ratifica di D’Amato candidato unico dei Dem, e al quale prendono parte i Radicali, +Europa, Demos, Psi (insomma tutti i soggetti politici che sono andati insieme alle scorse elezioni politiche), Volt e il Movimento Civico di Sinistra Pop. Passando ai programmi, secondo quando apprende l’agenzia Dire, le forze ecologiste di sinistra chiedono intanto all’alleanza una netta presa di posizione politica contro la realizzazione del termovalorizzatore di Roma, considerato anche che l’ordine del giorno presentato dall’Alleanza Verdi Sinistra al decreto aiuti ter prevede una conferenza Stato-Regioni-Comuni come luogo dove affrontare la questione che ancora non ha una sua definizione certa (non c’è ancora nessun atto che vincoli Roma alla realizzazione di quell’impianto). I Radicali propongono di indire un referendum. Poi c’è il tema della sanità pubblica da implementare (a scapito di quella convenzionata), la riconversione dei trasporti nell’ottica della cura del ferro (e del No alla Roma-Latina), il contrasto al consumo di suolo e il no al nucleare. Se su questi temi ci saranno i margini per lavorare e costruire un “nuovo” programma e un impianto politico diverso da quell’accordo PD-Terzo Polo da cui è scaturito il nome di D’Amato, le forze di sinistra sono disposte a proseguire e poi a discutere di nomi, magari anche sospendendo il tavolo se necessario alle varie componenti per confrontarsi al proprio interno. Se invece verificheranno di essere una voce solitaria, allora abbandoneranno il tavolo e saranno pronte anche ad andare da sole con una propria lista e un proprio candidato.