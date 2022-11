Nubifragio a Roma e provincia, oltre 40 interventi

Nottata di pioggia a Roma e provincia, quella tra il 15 e il 16 dicembre che ha costretto i vigili del fuoco a compiere 40 interventi. Nella fascia oraria da mezzanotte alle 9 del mattino, i pompieri sono intervenuti in dodici occasioni per danni dovuti da allagamenti e in undici per alberi e rami caduti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Sotto stress l’area del litorale nord. Tanti gli interventi in zona Civitavecchia, in particolare su viale Garibaldi e negli avvallamenti delle strade cittadine, per esempio a viale Lazio. In un’ora e mezza di intense precipitazioni sono caduti a terra 28.8 millimetri di acqua in quell’area. E la pioggia durerà tutta la settimana, come spiegano gli esperti di 3bMeteo.

Su Roma mercoledì 16 novembre è previsto un peggioramento di stampo atlantico, “con tratti di pioggia tra notte e mattino e di nuovo nel pomeriggio, quando non si escludono spunti temporaleschi. Temperature massime entro 19-20°C, minime entro 15-16°C. Venti in rinforzo da S-SE. Breve pausa stabile e anche soleggiata giovedì 17 novembre, con nuvolosità di nuovo in aumento nel corso della sera, preludio ad un nuovo peggioramento previsto dalla notte di venerdì 18. Instabile con piogge anche sabato 19”.