Tutto pronto per una nuova puntata di Belve, in onda questa sera mercoledì 16 novembre su Rai 2 in seconda serata. Il programma è condotto da Francesca Fagnani.

Belve è un programma televisivo italiano curato e condotto da Francesca Fagnani con la collaborazione di Irene Ghergo e realizzato da Loft Produzioni. Il programma è andato in onda sul NOVE dal 14 marzo 2018 al 21 giugno 2019, per poi spostarsi su Rai 2 dal 2021.

Gli ospiti di mercoledì 16 novembre

Tra gli ospiti di questa sera, mercoledì 16 novembre, J-Ax e Annamaria Bernardini De Pace. Il programma consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Belve passa da 3 puntate settimanali a 2

Belve è tornato e ha subito registrato ottimi ascolti, con le interviste graffianti di Francesca Fagnani. Dalla scorsa settimana c’è però un cambio di programma.

Lo show della seconda serata di Rai 2 diminuisce il numero di puntate settimanali, che passa da tre a due. I giorni destinati alla messa in onda, quindi, saranno il martedì e il mercoledì.

Poco traino dai programmi precedenti

Questa scelta risiederebbe nel fatto che il programma di Ilaria D’Amico, “Che succede di nuovo?“, sembra non riesca ad ottenere quella percentuale di ascolti tale da trainare il programma di Francesca Fagnani che, spesso inizia dopo la mezzanotte, sebbene da palinsesto l’orario indicato sia alle 23:45.

Chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1976 ed è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Laureata alla Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca, è entrata in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York. Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro (Annozero).

Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Leggi anche: Alex Zanardi, l’annuncio da brividi: Italia intera in lacrime

Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove (tre stagioni 2018-2019), poi su Rai 2 dal 2021. Dal 2019 è spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena, soprattutto sul tema della malavita di Roma. Il 30 novembre 2021 ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Dal 2013 è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana.

Leggi anche: Gf Vip, Antonino parla del dramma vissuto con Belen: l’aborto prima della gravidanza