Regione Lazio, allerta meteo nelle prossime ore e rischio nubifragi. Temporali violenti anche a Roma

Allerta meteo nelle porissime ore. Una perturbazione atlantica raggiunge Toscana, Umbria e Lazio dispensando piogge anche forti, rovesci e qualche temporale.

ALLERTA METEO IN TOSCANA, UMBRIA E LAZIO

I fenomeni più strutturati e battenti al momento sono attesi tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria, con accumuli localmente prossimi o poco superiori i 100mm; possibili locali criticità idrogeologiche (restate aggiornati con gli Enti di Protezione Civile). Venti meridionali sino a moderati/forti sulle coste, in successiva rotazione ciclonica. Temperature contenute, in linea con il periodo.

LE PREVISIONI DI MERCOLEDì 16 NOVEMBRE

Mercoledì 16 novembre la perturbazione di matrice atlantica si struttura sul Tirreno con rovesci e temporali anche forti, in particolare sui settori tra bassa Toscana, alto Lazio e bassa Umbria, dove le precipitazioni risulteranno insistenti e intense con accumuli prossimi o poco superiori i 100mm (possibili locali criticità idrogeologiche).

Temporaneo miglioramento giovedì 17 novembre, ma con piogge entro sera su alta Toscana, preludio ad una nuova perturbazione in arrivo da venerdì 18 che porterà ancora piogge e rovesci diffusi. Tempo instabile anche nella giornata di sabato 19 novembre. Giornate caratterizzate da un contesto climatico autunnale, con venti in rinforzo dai quadranti S-SO.

PIOGGE E ROVESCI DIFFUSI, ANCHE MOLTO INTENSI. SECONDA PERTURBAZIONE DAL 18

La perturbazione atlantica in arrivo nelle prossime ore, nel corso di mercoledì interesserà in modo netto le regioni del Centro Italia portando piogge e temporali diffusi. Attenzione tuttavia all’area tra Maremma e Umbria, dove stando anche alle ultime analisi tra tarda notte, mattino e primo pomeriggio c’è il concreto rischio di forti temporali stazionari e autorigeneranti. Nubifragi potrebbero colpire in modo particolare le seguenti zone: area compresa tra Orvieto, Todi, Spoleto, Foligno, Colfiorito e Norcia, nonchè bassa Maremma (zona di Manciano, Saturnia) e alto Viterbese (in particolare la Tuscia). Possibili nubifragi e criticità successivamente non esclusi anche sul Reatino, in particolare a ridosso del Terminillo.

PICCHI OVER 100MM, RISCHIO ALLUVIONI LAMPO

Su queste zone saranno possibili picchi pluviometrici anche superiori agli 80-100mm in meno di tre ore, su porzioni estese. Una situazione che porterebbe a rischio concreto di criticità idrogeologiche con allagamenti e/o alluvioni lampo.

Prestare dunque massima attenzione, soprattutto chi si mette in viaggio (qui alcune norme comportamentali di autoprotezione da seguire in caso di maltempo). Da metà pomeriggio ma soprattutto in serata il grosso delle piogge dovrebbe spostarsi verso Sud e il tempo progressivamente migliorare. Attenzione però che, dopo una tregua giovedì, nuove piogge e rovesci giungeranno tra venerdì e il weekend con ulteriori perturbazioni. Maggiori dettagli alle sezioni meteo Umbria, meteo Toscana, meteo Lazio.