Centrale del latte di Roma. Raggi e Meleo: “Tutelare i lavoratori”

“Sulla Centrale del Latte di Roma bisogna intervenire immediatamente ed evitare di scaricare questa lunga storia giudiziaria sui lavoratori e sui produttori del nostro territorio. La restituzione delle quote di Lactalis al Campidoglio, avvenuta a valle di una sentenza dello scorso aprile, ha innescato una crisi che deve essere scongiurata con la massima serietà e trasparenza. Sono già passati troppi mesi in cui nulla è accaduto. Il Movimento 5 Stelle è vicino a chi protesta e chiede a Roma Capitale di garantire il futuro dei 162 lavoratori della Centrale e di tutelare un marchio che ha accompagnato generazioni di romani. Per fare questo è necessario avviare un tavolo e confrontarsi con tutti gli attori interessati. Questo vuol dire coinvolgere la Regione, ma anche e soprattutto i produttori che forniscono il latte alla Centrale: queste persone, già messe alla prova dalla crisi economica e climatica, rischiano infatti di perdere il loro partner principale e per questo vanno tutelate. La Centrale del Latte e tutta la sua filiera fanno parte della tradizione produttiva del Lazio. Non smetteremo di sostenere le eccellenze del nostro territorio finché non si arriverà a una soluzione condivisa”. Così in un comunicato Virginia Raggi e la Capogruppo M5S in Campidoglio Linda Meleo.