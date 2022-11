As Roma, social scatenati sul caso Mourinho-Karsdorp

Tifosi scatenati sui social, con commenti, video o foto, divenuti meme, sulla vicenda tra l’allenatore della Roma, José Mourinho, che ha accusato un suo calciatore, identificato poi in Rick Karsdorp, di atteggiamenti non professionali nel corso della partita di ieri pareggiata 1-1 contro il Sassuolo.

“Uno ha tradito tutti gli altri”, ha dichiarato il portoghese in conferenza stampa ed ecco che su Twitter e Instagram la foto più condivisa e commentata è l’Ultima Cena, il dipinto di Leonardo da Vinci che ritrae Gesù con gli Apostoli, solo che al centro della tavola, grazie ad un fotomontaggio, è seduto proprio Mourinho che punta il dito e pronuncia l’accusa.

In molti però, nei commenti, difendono l’olandese e accusano il tecnico di prendersela con gli altri quando i risultati non arrivano, spostando così l’attenzione sul singolo e non sull’operato del gruppo. Sui social resuscita un fermo immagine del cartone animato ‘Il pifferaio magico’ con la scritta “è tutta colpa di Karsdorp, o la foto di un incantatore di serpenti.

Queste domande su un profilo attendono risposte: “È colpa di Karsdorp se la Roma non riesce più a creare e a segnare? È colpa di Karsdorp se a centrocampo non c’è un giocatore capace di verticalizzare e di uscire velocemente col pallone? È colpa di Karsdorp se il gioco è sterile e poco funzionale?”. Parola a Mourinho.

Intanto ieri ennesima brutta prestazione della Roma. Roma e Torino hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei giallorossi per la prima volta dal dicembre 2015. La Roma ha conquistato 10 punti nelle prime sette partite casalinghe in questa Serie A, mai così pochi dalla stagione 2005/06 (8).

Per la prima volta in questa Serie A la Roma ha recuperato punti una volta andata in svantaggio in partite casalinghe. Il Torino ha perso cinque punti da situazione di vantaggio in trasferta.

Quello di Nemanja Matic al 93’24” è il gol casalingo più tardivo della Roma in Serie A dalla rete di Daniele De Rossi contro il Cagliari l’11 settembre 2011 (96’03”). Karol Linetty ha segnato il quarto gol in trasferta in Serie A (su 13), ma il polacco è andato a segno solamente in due stadi da ospite: l’Olimpico (2 gol, vs Lazio e Roma) e Mapei Stadium (2 gol vs Sassuolo).

Primo gol di testa in Serie A per Karol Linetty che non andava in gol nel massimo campionato dal 23 ottobre 2020. Wilfried Singo ha fornito l’assist per il gol di Linetty e ha quindi preso parte attivamente a un gol da subentrato per la prima volta in Serie A. Per la prima volta in questa Serie A la Roma non ha né effettuato né concesso un singolo tiro nello specchio della porta nel primo tempo. Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 15 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A. José Mourinho è imbattuto nelle cinque sfide in Serie A da allenatore contro il Torino (3V, 2N).

