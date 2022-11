Meteo, maltempo in arrivo: allerta nelle prossime ore su Roma e Lazio

Maltempo in arrivo sulla capitale nei prossimi giorni. A Roma lunedì cieli molto nuvolosi al mattino con temporali e rovesci. Sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2385m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

LUNEDÌ: Una circolazione depressionaria si struttura sul Tirreno centrale, responsabile di piogge sparse tra notte e mattino su medio-basso Lazio, anche a carattere di rovescio o temporale in prossimità delle coste pontine. Stabilità prevalente su Umbia e Toscana, con al più nubi basse miste a foschie a valle al matino a ridurre la visibilità. Temperature in calo, in particolare per quanto riguarda i valori minimi nelle zone esenti da nubi e piogge. Venti settentrionali sino a moderati sulle coste in attenuraione successiva. Mare poco mosso.

Un’area perturbata in arrivo dalla Grecia si muove con moto retrogrado verso la nostra Penisola, favorendo una fase di maltempo al Centro-Sud, in particolare sulle zone ioniche, con precipitazioni sparse, anche temporalesche e un temporaneo rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda sera di oggi, sabato 12 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 13 novembre, allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, sull’intero territorio della Puglia e sul versante sud orientale della Sicilia.