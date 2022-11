Juventus-Lazio, la diretta live del match

Entrambe in piena ascesa e ora nelle parti nobili della classifica. Juventus e Lazio chiuderanno domenica sera la prima parte della stagione di Serie A con uno scontro al vertice quasi impensabile qualche settimana fa. Le cinque vittorie consecutive hanno riportato i bianconeri al quarto posto, a -2 dai biancocelesti, e per i betting analyst Allegri ha la possibilità di allungare ancora la serie positiva. All’Allianz Stadium, dove è ancora imbattuta, la Juve è favorita a 1,95 su Planetwin365, con circa il 50% delle scommesse dalla sua parte. Dovrà comunque fare i conti con la squadra di Sarri, fin qui mai sconfitta in trasferta, il cui blitz è offerto a 3,88 (con il 24% delle preferenze). La sfida della scorsa stagione allo Stadium si chiuse con il 2-2 in rimonta della Lazio e stavolta il pareggio pagherebbe 3,45. Dopo il gol decisivo al Verona, potrebbe essere ancora Kean la scelta di Allegri in attacco, e anche i quotisti confermano la fiducia all’attaccante bianconero dando un’altra rete a 3,25. Poco più indietro Milik (3,75), mentre dall’altra parte del campo la novità è il rientro di Immobile dopo l’infortunio. Il centravanti biancoceleste spicca a 2,75, prima scelta assoluta nelle preferenze degli analisti. Le previsioni sulle reti sono comunque in perfetto equilibrio: sia l’Over (la scommessa su almeno tre marcature complessive) che l’Under si giocano a 1,85, mentre sul tabellone del risultato esatto il punteggio favorito è l’1-1 a 7,20.