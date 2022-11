Propaganda live: ospiti e anticipazioni di stasera, venerdì 11 novembre 2022

Propaganda Live torna stasera venerdì 11 novembre, si parlerà della questione migranti e delle tensioni tra Italia e Francia e della guerra in Ucraina



Tutto pronto, questa sera venerdì 11 novembre, per il ritorno di Propaganda Live.

Il tema principale è quello sui migranti e le conseguenti tensioni tra Italia e Francia. Le operazioni di salvataggio, le missioni di volontari e civili, le navi umanitarie, le operazioni di soccorso, il diritto internazionale e la gestione dei migranti tra tensioni, nuovi decreti e sbarchi selettivi: tutto questo sarà al centro del nuovo reportage di Diego Bianchi.

Zoro infatti è riuscito a salire a bordo della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere al largo di Catania, mentre era in attesa dell’assegnazione di un porto sicuro con a bordo 572 persone salvate dal mare in sette operazioni diverse di salvataggio, passando due notti a bordo e raccogliendo le storie di queste persone.

Gli ospiti del programma

Ospite musicale sul palcoscenico di Propaganda Live sarà questa settimana la band statunitense Spyro Gyra. Il programma vede come ospiti fissi la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi e il giornalista del TG LA7 Paolo Celata. Nelle prime cinque stagioni anche il giornalista ed ex direttore de L’Espresso Marco Damilano compariva come ospite fisso, ora al suo posto c’è Filippo Ceccarelli. Inoltre nel programma è presente frequentemente dalla prima stagione anche Constanze Reuscher, corrispondente in Italia del giornale tedesco Die Welt. Spazio dunque anche agli ospiti fissi con opinionisti e giornalisti che diranno la loro sugli argomenti più caldi della settimana. Nel corso della serata torna con un nuovo e inedito monologo live Valerio Aprea, mentre Andrea Pennacchi si esibirà con un suo atteso video.

Propaganda Live, politica e non solo

Il programma ha lo stesso format che fu di Gazebo, rispetto al quale presenta alcune novità, in particolare la durata di circa 3 ore di diretta (dal Teatro 2 degli Studios International di via Tiburtina), la presenza di ospiti in studio che sono intervistati sul palco dal conduttore, e il contributo di giornalisti ospiti fissi ad ogni puntata, oltre ad una rinnovata scenografia dello studio che ricorda una nave di legno.

Per il resto, il programma ha mantenuto la stessa linea di Gazebo, proponendo reportage sui principali fatti sociali e politici, realizzati dallo stesso Zoro, con commento in studio, nel quale era presente Marco “Makkox” Dambrosio, ideatore del programma. Hanno completato il cast la band formata dal chitarrista e cantautore Roberto Angelini, dal trombettista Giovanni Di Cosimo, dal batterista Fabio Rondanini, dal bassista Gabriele Lazzarotti, dal tastierista Daniele “Coffee” Rossi e dal sassofonista Daniele Tittarelli.

Riparte inoltre il FANTACITORIO! Siete pronti? Fate la vostra squadra cliccando su: http://la7.it/fantacitorio – Fissatela sull’account con l’hashtag #Fantacitorio e oviamente seguite #propagandalive per il regolamento completo e i primi punti assegnati.

