Elicotteri su Ostia, blitz nei lotti: 10 arresti e sette denunce

Sin dalle prime luci dell’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma – con il supporto di Squadre d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, di unità cinofile e di un elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare – hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona di edilizia residenziale pubblica “Lotti” di Ostia, con l’esecuzione simultanea di mirate attività di polizia giudiziaria. L’intervento massivo, compiuto con l’impiego di numerosi militari dell’Arma è stato finalizzato al ripristino della percezione di sicurezza nella zona, spesso teatro di violenze, di episodi criminali e di spaccio di stupefacenti. L’ultimo episodio è quello del 4 novembre scorso quando i residenti segnalarono alle forze dell’ordine l’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco. Nella circostanza sono state complessivamente eseguite 15 perquisizioni domiciliari e ispezioni in ambienti comuni condominiali quali sottoscala, garage e cantine, con l’identificazione di 150 persone. Quattrodici persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti sono state segnalate al Prefetto, ai sensi dell’articolo 75 Dpr 309/90. Una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, che durante le operazioni è stata trovata nel cortile condominiale, all’esterno della propria abitazione, è stata denunciata. Un uomo di 39 anni, con precedenti, è stato arrestato perché è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, per maltrattamenti in famiglia. Due uomini, di 22 e 24 anni, entrambi con precedenti, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Nelle ultime 24 ore, nel corso di una più intensa e generale attività di controllo su tutto il territorio della Provincia di Roma, i Carabinieri hanno arrestato 20 persone e ne hanno denunciate sette. Saranno programmate prossimamente ulteriori azioni straordinarie di controllo da parte dei Carabinieri su Ostia come su tutto il territorio della Provincia di Roma per dare risposta alle esigenze di sicurezza dei cittadini.