Fuori dal Coro: anticipazioni della puntata di martedì 8 novembre

Questa sera, martedì 8 novembre su Rete 4, andrà in onda una nuova puntata di Fuori dal Coro. Il programma di approfondimento per lo più politico è condotto come sempre da Mario Giordano. La puntata andrà in onda alle 21:25 su Rete 4.

Mario Giordano alle prese con politica, economia e cronaca

Il programma, ideato e condotto da Mario Giordano e curato da Enrico Parodi, è prodotto dalla testata giornalistica italiana Videonews, ed è scritto dallo stesso conduttore con Paolo Mosca e Carlo Bertotti. Il programma si concentra su politica, economia e cronaca, con l’ausilio di servizi e di ospiti nonché di varie coreografie realizzate da alcuni collaboratori. Talvolta sono presenti in studio figure di cartone, raffiguranti a volte individui appartenenti ad un certo ceto sociale o altre volte personaggi pubblici d’interesse per la trasmissione (ad esempio, politici).

Gli ospiti e i temi trattati di Fuori dal Coro

Un’analisi sul livello di sicurezza in Italia, dall’occupazione di alcuni palazzi a Roma all’agire indisturbato delle fasce più estremiste degli ultras di Milano, fino alla violenza e lo spaccio di stupefacenti a Genova, sarà al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal Coro.

Nel corso della serata, un approfondimento sul reintegro dei medici non vaccinati negli ospedali e sulle discriminazioni subite da alcuni di loro, con un focus sulla decisione della Regione Puglia che vorrebbe mantenere la legge regionale con l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Inoltre, un’inchiesta sulle relazioni tra la politica italiana e quella straniera, tra le norme per l’accoglienza degli immigrati in Europa, che sembrano essere differenti tra i vari Stati, e tutti gli sviluppi dell’indagine di Fuori dal Coro relativa alla presenza di alcuni nuclei di polizia segreta nel nostro Paese.

Spazio, poi, a un viaggio tra l’economia green e il cibo del futuro, con il racconto delle manifestazioni dei cosiddetti estremisti verdi, che continuano a bloccare le strade e imbrattare le opere d’arte, e della creazione di alimenti sintetici in un hub in Danimarca. Infine, nuovi casi di occupazioni abusive di case.

Dove guardare in streaming la puntata

Fuori dal Coro di Mario Giordano è visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, scegliendo tra i canali, Rete 4. Il programma sarà poi disponibile on-demand gratuitamente, sempre su Mediaset Infinity, nella pagina dedicata che trovate cliccando qui. Nella stessa pagina trovate anche i video singoli della puntata del giorno prima.