Dopo il ko allo diSan Siro lo Spezia riparte dal match casalingo contro l’Udinese per tornare a cercare i tre punti in campionato. Spezia e Udinese non hanno mai pareggiato in Serie A; il bilancio è in equilibrio, con due vittorie esterne per parte. L’Udinese è una delle cinque squadre contro cui lo Spezia ha perso entrambe le partite casalinghe disputate in Serie A, insieme a Juventus, Lazio, Napoli e Verona.

Nelle due partite di Serie A giocate di martedì lo Spezia ha ottenuto un punto (sconfitta contro la Juventus e pareggio contro il Genoa); l’Udinese invece non vince in questo giorno della settimana nella competizione dal 24 settembre 2013 – da allora per i friulani tre pareggi e sei sconfitte in nove sfide. Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite casalinghe di questo campionato (2V, 3N), lo Spezia ha perso la più recente; i liguri hanno subito gol in tutte le ultime cinque gare interne di Serie A e non fanno peggio in una singola edizione del torneo dalle ultime otto della stagione 2020/21.

L’Udinese ha ottenuto tre successi e due pareggi nelle ultime cinque trasferte di Serie A; i friulani non registrano una serie di imbattibilità esterna più lunga nel torneo da una striscia di sei ottenuta tra gennaio e marzo 2011 (5V, 1N). L’Udinese non ha vinto alcuna delle ultime cinque gare in Serie A (4N, 1P), segnando in media 0.8 gol a partita nel parziale, dopo aver registrato una serie di sei successi consecutivi, realizzando 2.5 gol in media a match.

Tra novembre 2019 e dicembre 2021 Luca Gotti è stato alla guida dell’Udinese, con cui ha ottenuto 22 vittorie e 25 pareggi, e subito 35 sconfitte. Per il momento, tra i tre allenatori dello Spezia in Serie A (con Vincenzo Italiano e Thiago Motta), è quello con la peggior media punti (0.69).

MBala Nzola ha realizzato tre delle ultime quattro reti casalinghe dello Spezia in Serie A, tante quante nelle precedenti 33 marcature interne dei liguri. L’attaccante angolano conta cinque reti in sei presenze in casa nel campionato in corso – nel precedente era rimasto a secco di gol nelle 12 partite interne disputate, mentre nel 20/21 ne aveva siglati sette in 14 sfide. I giocatori dello Spezia Emmanuel Gyasi e Daniele Verde hanno entrambi realizzato il loro ultimo gol in Serie A contro l’Udinese, il 14 maggio scorso, nel successo per 3-2 dello Spezia.

Beto ha realizzato quattro gol in sei partite esterne in questo campionato, già tante marcature quante quelle collezionate nelle 15 trasferte dello scorso con la maglia dell’Udinese. Il portoghese è infatti il miglior marcatore bianconero fuori casa a partire dalla scorsa stagione di Serie A – otto reti appunto, a +1 su Deulofeu che lo segue in questa classifica.

Spezia-Udinese: diretta tv e streaming

Spezia-Udinese, anticipo del turno infrasettimanale valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Picco di La Spezia e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN (Sky Zona DAZN 215).

Le probabili formazioni di Spezia-Udinese

SPEZIA (3-5-2): Dragowski, Ampadu, Nikolau, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Strelec. Allenatore: Gotti.

A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Amian, Caldara, Ferrer, Sala, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Verde, Maldini, Bastoni, Sanca. Indisponibili: Kovalenko

UDINESE (3-5-2): Silvestri, Ebosse, Perez, Bijol; Ehizibue, Samrdzic, Walace, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padell. Piana, Nuytinck, Ebosele, Abankwah, Buta, Lovric, Jajalo, Guessand, Makengo, Nestorovski, Beto, Semedo, Pafundi. Indisponibili: Becao, Masina, Udogie

ARBITRO: Piccinini di Forlì

