Schianto vicino Roma: 5 feriti

Due auto distrutte e 5 feriti. È il bilancio dell’incidente avvenuto questa sera al chilometro 7 di Via Prenestina Nuova a Gallicano nel Lazio.

L’incidente, avvenuto all’altezza della Giara, ha visto scontrarsi due vetture all’interno di cui viaggiavano 5 persone. Di queste, due sono state districate dalle lamiere dai pompieri e portate in codice rosso presso l’ospedale dal 118 mentre le altre tre erano in codice giallo e sono state trasportate in ospedale per dei controlli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno inviato la squadra del personale di Palestrina con l’ausilio del carro fiamma della Rustica e i carabinieri.