Roma-Lazio, tutte le curiosità: la diretta live del derby capitolino

Oltre 62mila spettatori, decine di tv straniere collegate e una città intera che resta con il fiato sospeso. Sono solo alcuni numeri del derby in programma domani alle 18 tra la Roma e la Lazio, la partita per eccellenza, quella più attesa per due tra le tifoserie più calde d’Europa.

I media l’hanno presentato come il derby del “professore” e del “gladiatore”, riferendosi rispettivamente a Sarri e Mourinho veri protagonisti del pre-partita: l’intelligenza tutta estroversa e laica del portoghese contro quella interiore, apparentemente “pacata”, del toscano.

Saranno invece due ragazzi italiani a vestire la fascia da capitano: Pellegrini dalla parte giallorossa e Cataldi (novità assoluta) sulla sponda biancoceleste.

Ma il derby romano è anche e soprattutto la storia del calcio italiano.



La prima partita tra Roma e Lazio risale addirittura all’8 dicembre del 1929 il primo derby tra Roma e Lazio. Anche se l’origine della società biancoceleste risale al lontano 1900, la Roma venne fondata 27 anni dopo, nel 1927. Inizialmente infatti le due squadre avrebbero dovuto fondersi per formare l’Associazione Sportiva Roma. I dirigenti della Lazio però si rifiutarono e fu così che nacque l’As Roma.

Una rivalità che ha origini lontane e che continua a infiammare le due tifoserie che si fronteggeranno oggi a colpi di sfottò e grandi coreografie.

Celebre la riscrittura di Arrivederci Roma alla fine degli anni ’50 di Renato Rascel: “A riveder la Roma domenica si va….per rivedere la sconfitta della Lazio”. Sono gli anni di Alberto Sordi che nel film “Il marito” (1957) innaffia un gruppo di tifosi laziali, apostrofandoli come “’sti sfollati profughi, a zozzi laziali”.

Il derby ha conosciuto negli anni ’90 la sua massima celebrità per la lotta allo scudetto tra le due squadre.

Da qualche anno le due formazioni si mantengono in equilibrio lottando per un posto in Europa.

La Roma arriva con il vento in poppa, forte del suo quarto posto e delle ambizioni del suo allenatore. Per i biancocelesti invece c’è un forte sentimento di rivalsa dopo la sconfitta rimediata contro la Salernitana.

