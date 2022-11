Elezioni, Calenda: «Il nostro nome per il Lazio è D’Amato». E il centrosinistra sceglie il dopo Zingaretti

“Per noi il nome del candidato nel Lazio è quello di Alessio D’Amato e senza i 5stelle in coalizione”. Così Carlo Calenda risponde all’ANSA, in merito al candidato del Terzo Polo alle prossime elezioni regionali nel Lazio.

Via tutte le candidature di esponenti del Pd che hanno avanzato la loro disponibilità a partecipare alle primarie. Spazio, invece, a un nome “terzo e civico” da trovare insieme agli alleati, a partire dal Movimento 5 Stelle, per arrivare a riproporre alle prossime elezioni regionali nel Lazio il campo largo che ha contraddistinto la giunta Zingaretti dai primi mesi del 2021. La linea, di cui tanto si è parlato off the records, stavolta è stata messa a terra dal segretario Pd, Enrico Letta, da Francesco Boccia, responsabile organizzazione del partito, da Nicola Zingaretti e da Bruno Astorre, segretario regionale del partito. In quattro si sono riuniti stamattina al Nazareno e hanno tracciato la road map. Primo step “sparecchiare” il tavolo di chi si è proposto per la corsa interna.

Il vicepresidente del Lazio, Daniele Leodori, e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sono di fatto out. Una decisione che contiene tre messaggi. Uno a Giuseppe Conte sulla reale volontà del Pd di costruire un’alleanza con i 5 Stelle rapportandosi alla pari, senza imporre nomi ma senza nemmeno farseli imporre;