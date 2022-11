DIRETTA Roma-Lazio: segui la cronaca LIVE. Le formazioni

Domenica 6 novembre andrà in scena Roma-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match dello Stadio Olimpico di Roma. Dopo il successo per 3-0 nella gara di ritorno dello scorso campionato, la Roma potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Lazio in Serie A per la prima volta dalla stagione 2013/14, nei primi due Derby romani nel massimo torneo di Rudi Garcia.

I numeri di Roma e Lazio

La Lazio ha vinto gli ultimi due Derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d’andata, segnando sempre tre gol: solo una volta i biancocelesti hanno vinto tre sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà di massimo campionato, ma in quell’occasione le sfide non erano in stagioni consecutive (1949/50, 1950/51 e 1952/53). La Roma ha perso solo due delle ultime 24 partite di Serie A contro la Lazio da squadra ospitante (14V, 8N): 1-2 nel marzo 2012 e 1-3 nell’aprile 2017 – i giallorossi hanno ottenuto il successo in quattro delle cinque sfide interne più recenti (1N).

Tra le prime sette squadre dell’attuale classifica, la squadra più migliorata rispetto alle prime 12 giornate del campionato 21/22 in termini di punti è la Roma di Mourinho: sei punti in più rispetto a un anno fa (25 vs 19). Anche la Lazio ha fatto meglio finora, con tre punti in più (24 vs 21).

La Lazio ha perso nell’ultimo match contro la Salernitana, ma nel 2022 non ha mai collezionato due sconfitte di fila in Serie A: l’ultima volta in campionato risale al novembre 2021 (ko contro Juventus e Napoli). Nell’era dei tre punti a vittoria, la sfida tra Roma e Lazio è quella che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 35 espulsioni in 56 incontri – tuttavia c’è stato un solo rosso nelle sei più recenti, ricevuto da Acerbi il 15 maggio 2021.

Solo il Monza (sei) ha mandato a segno più giocatori italiani in questo campionato della Roma (cinque, contando i tre nell’ultima sfida con l’Hellas); la Lazio ne ha tre, ma due di questi sono i migliori marcatori italiani della Serie A in corso (Immobile a sei gol, Zaccagni a cinque come Barella).

Da Ciro Immobile a Cristian Volpato

Ciro Immobile ha segnato quattro gol nel derby di Roma in Serie A (l’ultimo datato 15 gennaio 2021) e nella storia della Lazio solo due giocatori hanno fatto meglio nel massimo campionato: Silvio Piola (sei) e Tommaso Rocchi (cinque).

Cristian Volpato (classe 2003) è il più giovane giocatore ad aver segnato almeno un gol e fornito almeno un assist in questa Serie A: domenica avrà 18 anni e 356 giorni, trovando il gol diventerebbe il secondo più giovane marcatore assoluto nel derby di Roma nella competizione, piazzandosi tra Fausto Landini (che ci riuscì a 18 anni e 89 giorni) e Amedeo Amadei (19 anni e 121 giorni). Da quando Maurizio Sarri allena la Lazio (2021/22), Sergej Milinkovic-Savic ha saltato una sola delle 50 partite disputate dai biancocelesti in Serie A, anche in quel caso per squalifica: Sassuolo-Lazio 2-1 del 12 dicembre 2021.

Roma-Lazio , dove vederla in tv o in streaming

La partita Roma-Lazio si gioca domenica 6 novembre alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Il match della dodicesima giornata vede di fronte gli aquilotti allenati da Sarri che disputano il derby contro i giallorossi allenati da Mourinho.

La partita sarà trasmessa in diretta e in co-esclusiva su DAZN e Sky Sport. Gli abbonati di DAZN potranno assistere alla partita scaricando l’APP su Smart Tv o collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console (Playstation o Xbox) o altri dispositivi come Amazon Fire Stick o il box Sky Q. I clienti della piattaforma potranno anche assistere alla partita in diretta streaming accedendo direttamente al sito tramite pc, oppure scaricando l’APP. Sempre in streaming sarà possibile godersi il match su Sky Go e Now.

Roma-Lazio, le formazioni

Probabili formazioni Roma-Lazio:

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Josè Mourinho

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri

CLICCA QUI PER LA DIRETTA