Tale e Quale Show: ecco tutte le imitazioni di stasera e la classifica aggiornata

Torna stasera, venerdì 4 novembre su Rai1, una nuova puntata di Tale e Quale Show. Di seguito le esibizioni nelle quali si cimenteranno i concorrenti

Antonino, vincitore della scorsa puntata con l’interpretazione di Loredana Bertè, questa volta sarà Bruno Mars. I secondi a pari merito Rosalinda Cannavò e Gilles Rocca assumeranno le sembianze rispettivamente di Anna Oxa e Francesco Renga. Elena Balletini vestirà i panni della grandissima Maria Callas, Samira Lui sarà la “Lambada” dei Kaoma, Valeria Marini l’icona pop Madonna, mentre Alessandra Mussolini sarà Sabrina Salerno e Jo Squillo in una sorta di “sdoppiamento”. Valentina Persia interpreterà Pippo Franco, Andrea Dianetti proporrà Irama mentre Claudio Lauretta sarà Bobby Solo. Il “ripetente Francesco Paolantoni, infine – insieme al coach “personale” Gabriele Cirilli – si trasformerà in Amedeo Minghi in compagnia di Mietta.

Dove e quando seguire Tale e Quale Show

Come di consueto, Tale e Quale Show va in onda su nella prima serata del venerdì. Al timone come sempre Carlo Conti, mentre il compito di giudicare le esibizioni dei concorrenti spetta a Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Anche la quinta puntata, in programma per il 28 ottobre, va in onda su Rai 1, ma è possibile seguirla anche in streaming o on demand su RaiPlay.

Ecco la classifica aggiornata:

Antonino Spadaccino

Rosalinda Cannavò a parimerito con Gilles Rocca

Elena Ballerini

Claudio Loretta

Andrea Dianetti

Valentina Persia

Valeria Marini e Alessandra Mussolini

Samira Lui

Il duo Paolantoni Cirilli

Tutto pronto, inoltre, questa sera venerdì 4 novembre, per il ritorno di Propaganda Live. Dai servizi sul nuovo Governo Meloni con il suo ingresso “ufficiale” in Europa, a quelli di stretta attualità sulla guerra e sulle tensioni tra Vladimir Putin e Joe Biden.

Gli ospiti del programma

Nella puntata di venerdì 4 novembre 2022 di Propaganda Live ci sarà Manuel Agnelli come ospite musicale, che presenterà “Ama il prossimo tuo come te stesso”, album di debutto solistico del leader degli Afterhours ed ex giudice di “X-Factor” e la giornalista e conduttrice Concita De Gregorio, per commentare tutti gli avvenimenti di politica e attualità degli ultimi giorni.

Il programma vede come ospiti fissi la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi e il giornalista del TG LA7 Paolo Celata. Nelle prime cinque stagioni anche il giornalista ed ex direttore de L’Espresso Marco Damilano compariva come ospite fisso, ora al suo posto c’è Filippo Ceccarelli. Inoltre nel programma è presente frequentemente dalla prima stagione anche Constanze Reuscher, corrispondente in Italia del giornale tedesco Die Welt. Spazio dunque anche agli ospiti fissi con opinionisti e giornalisti che diranno la loro sugli argomenti più caldi della settimana.