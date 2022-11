DIRETTA Rigas FS-Fiorentina: segui la cronaca LIVE

Trasferta tutt’altro che scontata in Lettonia per la Fiorentina, che affronterà il Riga FS nella sesta e ultima giornata del girone A di Conference League 2022/2023. Già qualificata alla fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo, i viola vanno a caccia del primo posto in classifica. Seconda sfida in assoluto tra Rigas Futbola Skola e Fiorentina in una competizione europea – la prima in terra lettone – con le due squadre che hanno chiuso in parità (1-1) il match andato in scena alla prima giornata di questa Conference League. Il Rigas Futbola Skola non ha trovato il gol nelle due partite casalinghe di questa Conference League; tuttavia, la squadra lettone ha anche tenuto la porta inviolata nell’ultima gara casalinga (0-0, contro l’Istanbul Basaksehir).

I NUMERI DI RIGA E FIORENTINA

La Fiorentina si è qualificata alla fase a eliminazione diretta in tutte le ultime cinque partecipazioni a competizioni europee; l’ultima eliminazione della Viola in questo ‘step’ risale al 2008/09 in Champions League. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime tre sfide di Conference League, con un punteggio complessivo di 10-2; l’ultima volta in cui la Viola ha infilato quattro successi consecutivi in una competizioni europea è stata nella fase a gironi dell’Europa League 2013/14.

Il Rigas ha perso tre delle ultime quattro partite di Conference League: la squadra lettone aveva subito soltanto due ko nelle 12 precedenti, considerando tutte le competizioni europee (5V, 5N). La Fiorentina ha perso soltanto una delle ultime sei trasferte in competizioni europee (4V, 1N, esclusi preliminari) e ha vinto la gara esterna più recente (3-0, contro l’Heart of Midlothian).

La Fiorentina vanta una media di possesso palla del 64% nella fase a gironi di questa Conference League: la seconda più alta nella competizione (Slavia Praga – 67%), mentre il Rigas Futbola Skola è la squadra con la percentuale più bassa (32%) nel torneo in corso.

Soltanto Emmanuel Yeboah, del Cluj, ha ingaggiato un numero maggiore di duelli aerei (58) rispetto all’attaccante del Rigas Futbola Skola, Andrej Ilic (46), nella fase a gironi di questa Conference League. Luka Jovic ha firmato tutti gli ultimi tre gol della Fiorentina in tutte le competizioni (uno in Serie A, due in Conference League) – tanti quanti quelli realizzati in tutte le precedenti 15 con la Viola – l’ultimo giocatore ad avere realizzato quattro reti consecutive della squadra toscana, sempre in tutte le competizioni, è stato Dusan Vlahovic nell’ottobre 2021 (tutte nel massimo torneo).

Christian Kouamé, della Fiorentina, ha fornito quattro assist nella fase a gironi di questa Conference League (inclusi i due contro l’Istanbul Basaksehir nell’ultimo turno): record nella competizione, al pari di Magnus Eriksson (Djurgårdens IF). Inoltre, soltanto il compagno di squadra, Cristiano Biraghi, ha creato più occasioni da gol (13), rispetto a Kouamé (12), nel torneo in questa stagione.

RIGA FS-FIORENTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

RFS (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Kouamé.

ARBITRO: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Danimarca).