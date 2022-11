Orrore in centro, 22enne accoltellato per la musica troppo alta: è grave

Una discussione tra vicini finita male. Un 22enne è stato infatti accoltellato in strada dopo una lite terminata nel sangue a causa della musica troppo alta.

L’episodio intorno alle 20 in via Natale del Grande, in centro a Roma. L’aggressore è fuggito via e nella notte è stato individuato dai carabinieri: adesso rischia una accusa di tentato omicidio. I soccorsi sono stati chiamati da alcuni passanti. I sanitari dell’Ares 118 hanno quindi accompagnato la vittima in ospedale, al Fatebenefratelli, in codice rosso.

Il ragazzo è grave, ricoverato in prognosi riservata. Secondo una prima analisi sembra che all’origine ci sia stata una lite tra vicini per il volume troppo alto della musica.

Terribile episodio, inoltre, sempre nel centro di Roma. Un gruppo di ragazzi ha circondato un uomo di mezza età seminudo a terra, con la camicia strappata sul petto. Due di loro prendono la rincorsa e gli sferrano il primo e il secondo calcio in faccia, mentre lui inerme non riesce neanche a reagire.

È quanto accaduto a piazza Trilussa, uno dei principali luoghi della movida romana, nel cuore del rione Trastevere.

Nel video pubblicato da Repubblica.it, si vede il gruppo che incita gli amici a picchiare ancora e solo dalla voce di qualche ragazza si sente un “fermatevi, oh”. Pochi secondi dopo un ragazza con una felpa bianca si scaglia contro uno degli aggressori e ne nasce una maxirissa.

