Meteo Roma, in arrivo violenti temporali e freddo a causa di una perturbazione Nord atlantica

Meteo in netto peggioramento sulla capitale e sul Lazio. Una perturbazione Nord atlantica sta per raggiungere l’Italia e preso arriverà a Roma. Le conseguenze saranno calo drastico delle temperature e violenti temporali. Ma vediao il meteo nel dettaglio. A Roma oggi giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3344m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

METEO MERCOLEDÌ

Ancora nubi diffuse e piogge sparse sull’alta Toscana, più frequenti su Appennino e Versilia, mentre andrà meglio altrove, con nuvolosità irregolare ma senza precipitazioni salvo piovaschi in serata possibili sull’alto viterbese. Locali foschie o banchi di nubi basse a valle, tra notte e mattino. Temperature meteo massime in lieve calo, in un contesto climatico ancora mite per il periodo. Venti meridionali, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

METEO GIOVEDÌ

Giornata caratterizzata da nubi irregolari un po’ ovunque, anche associata a brevi acquazzoni, dapprima (nella notte) più probabili su Toscana nord-occidentale, poi al mattino anche tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria sud-occidentale. Altrove fenomeni meno probabili. Temperature meteo senza particolari variazioni ma con una lieve diminuzione nelle massime. Ventilazione modesta, in rinforzo tardo serale sulle zone costiere, con componente meridionale.

METEO VENERDÌ

Transita una perturbazione Nord atlantica su Toscana, Umbria e Lazio, complice di una giornata instabile con rovesci diffusi e temporali localmente anche intensi; precipitazioni dapprima sulla Toscana, in estensione nel corso del giorno a Lazio ed Umbria. Temperature meteo massime in calo. Venti moderati-forti da Sud-Sudovest, con intense raffiche lungo le coste; venti in leggera attenuazione e in rotazione da O-NO entro sera su Toscana, Umbria e alto Lazio. Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare da molto mosso a agitato.