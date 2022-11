Belve: ospiti di mercoledì 2 novembre Nina Moric e Michele Bravi

Tutto pronto per una nuova puntata di Belve, in onda questa sera mercoledì 2 novembre su Rai 2 in seconda serata. Il programma è condotto da Francesca Fagnani.

Belve è un programma televisivo italiano curato e condotto da Francesca Fagnani con la collaborazione di Irene Ghergo e realizzato da Loft Produzioni. Il programma è andato in onda sul NOVE dal 14 marzo 2018 al 21 giugno 2019, per poi spostarsi su Rai 2 dal 2021.

Gli ospiti di martedì 1 novembre

Tra gli ospiti di questa sera Nina Moric e Michele Bravi (reduce dal successo di ‘Wanna’, la docu-serie sull’ascesa e a caduta delle televenditrice). Il programma consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1976 ed è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Laureata alla Sapienza in Lettere con dottorato in filologia dantesca, è entrata in Rai nel 2001, presso la sede distaccata di New York.

Tornata a Roma, ha esordito come giornalista televisiva in trasmissioni di Giovanni Minoli e Michele Santoro (Annozero).

Uno dei suoi primi programmi è stato Il prezzo, in cui intervistava giovani scontanti una pena in un carcere minorile per reati legati alla criminalità organizzata.

Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul Nove (tre stagioni 2018-2019), poi su Rai 2 dal 2021. Dal 2019 è spesso opinionista a Quarta Repubblica e Non è l’Arena, soprattutto sul tema della malavita di Roma. Il 30 novembre 2021 ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Dal 2013 è legata sentimentalmente al giornalista Enrico Mentana.

Leggi anche Micol Incorvaia al Gf Vip: la sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria