Svolta nell’omicidio Felici, fermato un giovane 24enne

Svolta nel caso dell’omicidio, avvenuto il 26 ottobre per accoltellamento, del giovane Filippo Felici.

Il ragazzo, un romano 24enne, classe 1998, è stato fermato e condotto in prigione in attesa di ulteriori accertamenti. Si tratta di una persona che con buona probabilità conosceva Felici e tutto dovrebbe essere scaturito da pregressi dissidi. Il giovane è stato fermato in zona Cinecittà-Tuscolano. La polizia è tuttora alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte.

La polizia sta cercando di capire se l’omicidio sia stato orchestrato da più di una persona

Felici, 25 anni, è stato ucciso con una coltellata alla schiena nella notte tra martedì e mercoledì della settimana scorsa nel medesimo quartiere della persona fermata, con l’assalto ai suoi danni avvenuto in via Publio Rutilio Rufo 11.

Una indagine lampo, dunque, quella della squadra mobile della polizia, con il provvedimento che ha visto andare in carcere il classe 1998 e per ora quest’ultimo non rilascia alcuna dichiarazione, ma come detto filtra da fonti della questura che tutto abbia avuto origine da una lite tra i due ventenni avvenuta pochi giorni prima.