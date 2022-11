Mondo polizze: tutto quello che c’è da sapere sull’assicurazione autocarro

L’assicurazione autocarro, come tutte le polizze destinate ai veicoli, è obbligatoria. Infatti, l’articolo 193, primo comma, del Codice Civile stabilisce che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Oltre a tale obbligo normativo, lo stesso codice riporta la definizione di autocarri affermando che questi ultimi sono “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”. Chiunque sia in possesso di un mezzo che risponde a queste caratteristiche, quindi, ha la necessità di sottoscrivere una polizza dedicata.

A questo proposito, è importante ricordare come al giorno d’oggi per risparmiare sulla spesa sia possibile affidarsi a siti specializzati, che permettono di calcolare preventivi con cui individuare le proposte caratterizzate dal miglior rapporto qualità-prezzo. Ne costituisce un esempio 6sicuro.it, portale comparatore del gruppo Assiteca che ti permette di trovare la soluzione più adatta per il tuo autocarro in pochi click, in modo semplice e gratuito.

Le caratteristiche principali dell’assicurazione autocarro

È possibile individuare diversi elementi che caratterizzano le assicurazioni autocarro: in primis, per questo tipo di RC non è rilevante ai fini del calcolo del premio assicurativo la cilindrata o l’età del suddetto, ma risulta essere fondamentale la sua portata o meglio il carico massimo che lo stesso può trasportare.

Per questo motivo, è fondamentale che, prima dell’acquisto dell’autocarro, il suo proprietario valuti con cura e attenzione l’uso a cui sarà destinato. Naturalmente, oltre al peso, la compagnia assicurativa tiene conto anche della tipologia della merce se è più o meno pericolosa in quanto anche questo influisce sull’aumento o sulla riduzione della polizza.

Inoltre, un ulteriore elemento che caratterizza la RC Autocarro riguarda il fatto che tale assicurazione, a dispetto degli autoveicoli, può avere sia una durata ordinaria di 12 mesi che essere limitata ad un determinato periodo o consumo.

In ultima istanza, i succitati mezzi di trasporto possono essere classificati come: veicoli d’interesse storico, d’epoca o storico. Questa differenza varia a seconda di quanti anni siano decorsi dalla data di immatricolazione ossia, rispettivamente, da oltre 20 anni, 35 anni e 30 anni. Tutto ciò ha una sua importanza in quanto consente all’assicurato di usufruire di alcuni vantaggi dalla possibilità di godere del veicolo durante il blocco stradale alla Carta Verde (certificazione internazionale di assicurazione).

Assicurazione autocarro: dalle garanzie accessorie alla Legge Bersani

In fase di stipula è possibile aggiungere all’assicurazione autocarro alcune garanzie accessorie.

Infatti gli assicurati possono personalizzare il proprio contratto assicurativo tenendo conto di diversi fattori, come l’uso del veicolo, le condizioni climatiche, la tipologia delle strade percorse con più frequenza e molti altri.



Nel caso di specie, le clausole più gettonate sono l’assistenza stradale, furto e incendio, polizza cristalli o eventi atmosferici, dal momento che, trattandosi di mezzi di trasporto utilizzati per motivi lavorativi, i guidatori hanno necessità di risolvere nel più breve tempo possibile un qualsiasi danneggiamento o malfunzionamento che impedisce al veicolo di svolgere correttamente la sua funzione.

In conclusione, è opportuno rammentare un ulteriore agevolazione estesa anche agli autocarri ossia la Legge Bersani inglobata, dal 2020, dalla RC Auto familiare grazie alla quale gli interessati possono assicurare il mezzo in questione usufruendo della classe di merito più bassa di un familiare purché siano nello stesso nucleo.