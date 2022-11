Micol Incorvaia al Gf Vip: la sorella di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria

Tra i sei ingressi del Grande Fratello Vip pronti all’ingresso di giovedì sera ci sarà anche Micol Incorvaia. La sorella di Clizia è prontissima a sconvolgere gli equilibri (già instabili) della Casa.

Chi è Micol Incorvaia, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria



Micol Incorvaia è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che ha una storia con Antonella Fiordelisi: cosa succederà? La notizia era già stata anticipata dai colleghi di Biccy ed oggi, anche Amedeo Venza ha supportato l’indiscrezione dei colleghi.

Intanto si preannunciano nuovi ingressi al Gf Vip nelle prossime puntate. Altri concorrenti, infatti, entreranno nella casa più spiata d’Italia ad arricchire le dinamiche all’interno.

I nuovi ingressi nella casa del Gf Vip

Tra i probabili ingressi ci sono: Luca Onestini, ex concorrente del GFVIP2 e recentemente debuttante nei reality in Spagna. Oriana Marzoli, influencer, modella e reality star in Spagna. Conte Mazzoni, ex concorrente de La pupa e il secchione. Edoardo Tavassi, concorrente dell’ultima edizione de l’Isola Dei Famosi. Sarah Altobello, ex isolana e sosia di Melania Trump. Ovviamente Ancora non ci sono ufficialità ma semplici rumors, ma saranno davvero loro i nuovi ingressi??

Il caso Totti e Antonella Fiordelisi

“bomba” la frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al Gf vip 7 durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi. “Francesco Totti mi ha chiamato”. Se non è unaal Gf vip 7 durantecon Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “ corrieredellosport.it ” – l’ex spadista, ora influencer, ha detto dopo aver spiegato alla coppia che potrebbe fare un figlio e chiamarlo Francesco, il nome dell’ex capitano della Roma fresco didall’ormai ex mogliee impegnato in una nuova relazione con

La rivelazione ha fatto calare il gelo in quell’angolo di casa e la Fioredelisi, accortasi della “gaffe”, ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un imbarazzato “non è vero”. Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, com’era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente del Gf Vip in passato siano stati attribuiti dei flirt con Higuain e Zaniolo.