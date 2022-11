I Maneskin annunciano nuova musica: ecco quando arriva il loro album

Dopo aver girato il mondo con i loro live, i Maneskin sono pronti a farci ascoltare nuova musica. La band romana ha infatti annunciato per il 20 gennaio l’uscita del nuovo album ‘Rush!’, già disponibile in pre-order da giovedì 3 novembre 2022 con differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro.

L’annuncio arriva mentre la band sta vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: proprio ieri sera sono partite le date statunitensi del Loud Kids Tour con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. Il tour è iniziato la scorsa settimana con una data a Città del Messico durante la quale i Måneskin hanno presentato ‘Kools Kids‘, un potente inedito punk che andrà a fare parte del disco in arrivo.

‘Rush!‘ è stato anticipato da ‘The Loneliest’, il nuovo singolo uscito il 7 ottobre, che – oltre a essere presente nelle classifiche di 28 Paesi – è entrato nella Top 50 Global di Spotify in posizione #44, nella Billboard’s Global Top 200 in posizione #75, è stato la più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify e ha debuttato al #1 posto nella classifica FIMI dei singoli della settimana 41. È inoltre appena stato certificato disco d’oro in Italia, facendo così ottenere a Victoria, Damiano, Thomas e Ethan la certificazione numero 300 a livello mondiale: attualmente contano 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro.

IL LOUD KIDS TOUR IN ITALIA

Il Loud Kids Tour arriverà anche in Canada per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 Sold Out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. A queste, si aggiungono due speciali date evento negli stadi italiani, all’Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).

GLI AMERICAN MUSIC AWARDS

I Måneskin hanno recentemente ottenuto ben cinque nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group”, “Favorite Rock Song” con “Beggin’” e “Favorite Soundtrack” per la colonna sonora originale del film ELVIS, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, oltre a due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 come “Best Rock” e “Best Italian Artist”. Hanno appena ricevuto anche una nomination al People’s Choice Award nella categoria “The Group of 2022”.

