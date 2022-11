”Ciao amico mio, io voglio ricordarti sereno e spensierato come quel pomeriggio che ci siamo messi a fa gli scemi al reparto dei peluche mentre cercavamo gli ingredienti per fa la coratella, tu mi dicevi è impossibile che non l’hai mai assaggiata stasera te la cucino io e te leccherai i baffi”.

“Ti vedevo e continuo a vederti buono come quel peluche, con la vita che qualche scherzo te l’ha tirato, ma ti prendevo d’esempio perché non ti ho mai visto perdere la brocca, arrabbiarti, dire una parolaccia, mannaggia a me non te l’ho mai detto, ma per me eri un bell’esempio da seguire. E niente me manchi da morí già, te vorrei abbraccia forte forte forte e scopri che è tutto un incubo, ma non si può, quindi ti URLO PIÙ FORTE CHE POSSO CHE TI VOGLIO BENE! E CHE SARAI SEMPRE VIVO NEL MIO CUORE”.

un oceano di lacrime e un vuoto incolmabile. Non sarà più lo stesso senza di te”. “Amico mionon ci sono parole, ma soloe un vuoto incolmabile. Non sarà più lo stesso senza di te”.

“ Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti…rimarrai sempre un ragazzo speciale… ci mancherai… ciao Matteo ”.