Il passaggio agli ottavi di finale di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti è già in banca, ma stasera ad Anfield Road contro il Liverpool gli azzurri vanno a cercare il primo posto del girone. Questo sarà l’ottavo confronto nelle competizioni europee tra Liverpool e Napoli: tre vittorie italiane, due inglesi e due pareggi nei sette precedenti. Dopo la vittoria per 4-1 nel primo match di questa Champions, il Napoli potrebbe battere i Reds due volte di fila per la prima volta nella storia. Il Napoli non ha mai vinto in casa del Liverpool nei tre precedenti incontri in competizioni europee: un pareggi 1-1 nel novembre 2019 in Champions League e due sconfitte (3-1 in Europa League nel novembre 2010 e 1-0 in Champions League nel dicembre 2018.

I numeri di Napoli e Liverpool

Il Liverpool ha perso le ultime due partite contro avversarie italiane in Champions League, entrambe nel 2022: 0-1 con l’Inter ad Anfield e 4-1 con il Napoli in questo girone. Nella loro storia in Coppa dei Campioni/Champions League, i Reds non hanno mai collezionato tre ko consecutivi contro club italiani. Il Napoli non ha mai vinto in casa di una squadra inglese in competizioni europee: in 11 precedenti solo tre pareggi e ben otto sconfitte. In ogni caso gli Azzurri sono imbattuti nelle ultime due trasferte in ordine di tempo in terra britannica: 1-1 con il Liverpool in Champions nel novembre 2019, 2-2 con il Leicester in Europa League nel settembre 2021.

Questa sarà la 100a panchina in Champions League per Jürgen Klopp, tra Borussia Dortmund e Liverpool. Diventerà il primo allenatore tedesco a raggiungere questa cifra nella competizione. Il Napoli ha segnato più gol (20) di qualsiasi altra formazione nelle prime cinque giornate di questa Champions League: l’unica formazione a segnare più reti in una fase a gironi della moderna edizione della competizione è stato il Bayern Monaco (record di 24 gol nel 2019/20, poi 22 anche nel 2021/22).

Mohamed Salah ha segnato 42 gol in Champions League, secondo miglior risultato per un giocatore africano nella storia della competizione. L’ex attaccante della Roma è a sole due reti di distanza da Didier Drogba (44), calciatore africano che detiene questo primato.

Giacomo Raspadori è stato direttamente coinvolto in sei gol del Napoli in questa Champions League (quatto reti, due assist). L’ultimo calciatore italiano ad avere partecipato attivamente ad almeno sette gol in una singola edizione di Champions è stato Alberto Gilardino nella Fiorentina 2009/10 (otto in quel caso, grazie a tre gol e cinque assist). Trent Alexander-Arnold e Andrew Robertson potrebbero entrambi disputare la loro 50a partita in Champions League per il Liverpool (entrambi sono a 49). Alexander-Arnold, qualora giocasse, diventerebbe il più giovane giocatore della storia del Liverpool a raggiungere questo traguardo nella competizione (24 anni e 25 giorni).

Giovanni Di Lorenzo è il terzino che ha creato più occasioni su azione (10) e più occasioni in seguito a una progressione palla al piede (sei, al pari di Sadegh Moharrami della Dinamo Zagabria) in questa edizione di Champions League.

Dove vedere Liverpool-Napoli: streaming e diretta tv

La partita tra Liverpool e Napoli si gioca alle 21 ad Anfield Road e sarà trasmessa in tv e streaming da Sky (SkySport 255 e SkyGo), Now e Mediaset Infinity.

Liverpool-Napoli: probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Nuñez. Allenatore: Klopp. A disposizione: Kelleher, Adrian, Gomez, Jones, Tsimikas, Phillips, Milner, Ramsey, Bajcetic, Thiago. Indisponibili: Diogo Jota, Matip, Luis Diaz, Arthur. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Sirigu, Idasiak, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Ndombelé, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lozano, Simeone, Raspadori. Indisponibili: Rrahmani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Politano.

ARBITRO: Stieler (Germania).