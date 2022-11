Torna oggi con la quinta puntata (episodi 9-10), lunedì 31 ottobre, Sopravvissuti – la serie televisiva trasmessa in prima serata su Rai 1. Diretta da Carmine Elia, prodotta da Rai Fiction, ZDF, France Télévisions e Rodeo Drive ha come protagonista Lino Guanciale. È scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano.

Sopravvissuti, Quinta punta puntata: episodio 9

Nel primo episodio della serata, intitolato Speranza, Sylvie appare decisamente provata da quanto le ha confessato Luca a proposito della morte di Armando. La donna si rende conto che lei e il marito hanno commesso lo stesso errore, ed è pronta a ricominciare da capo mettendo al centro del loro rapporto l’onestà e la sincerità. Anche Luca è d’accordo con lei, ed è entusiasta di tentare di ricostruire la sua famiglia, a patto di dirsi sempre la verità. Entrambi, però, devono fare i conti con un altro problema: loro e gli altri sopravvissuti continuano infatti a ricevere minacce. Intanto, Lorenzo e Gabriele tentano di imporre all’equipaggio, stremato da sete e fame, un nuovo ordine.

Episodio 10

Il secondo appuntamento si intitola Vittime, e vede i sopravvissuti scontrarsi ripetutamente a causa della tensione a cui sono sottoposti. Ognuno tenta di trovare il proprio equilibrio, e rimangono all’erta per non destare sospetti. Luca inventa una scusa per allontanarsi dagli altri e portare la sua famiglia in montagna, mentre Tano sembra tornare in sé, libero dall’ossessione per il figlio Simone. L’uomo, consapevole di non poter abbandonare l’altro suo figlio, si impegna per essere un padre migliore per lui. Nel frattempo, Anita è sempre più sicura che chi sta minacciando i superstiti dell’Arianna abbia intenzione di colpirli, e si chiede per quale motivo qualcuno debba avercela con loro.

Il cast di Sopravvissuti

Nel cast, insieme a Lino Guanciale, nei panni di Luca Giuliani, anche Luca Biagini (Armando Leone), Barbora Bobulova (Giulia Morena), Stéfi Celma (Sylvie Giuliani), Maddalena Crippa (Bianca Marcucci) e Nicolas Maupas (Roberto). E ancora Vincenzo Ferrera (Tano Russo), Florian Fitz (Frank Berger), Giacomo Giorgio (Lorenzo Bonanno), Pia Lanciotti (Anita Clementi), Sophie Pfennigstorf (Alex), Desirée Popper (Lara Mayer), Elena Radonicich (Titti Morena), Raffaella Rea (Paola Russo), Carmine Recano (Ivan De Santis), Fausto Maria Sciarappa (Stefano Bonanno), Camilla Semino Favro (Marta Silvestri), Manda Touré (Malika), Alessio Vassallo (Gabriele Clementi), Adele Wismes (Lea Dumont), Margherita Aresti (Maia Giuliano), Luca Castellano (Nino Berger), Paola Benocci (Sofia Morelli), Nello Mascia (Emanuele Mayer) e Domenico Luca (Matteo Mayer).

La trama della serie Sopravvissuti

La nave Arianna, dopo due settimane di viaggio, scompare nel nulla. Un anno dopo viene ritrovato il relitto presso le coste africane con solo sette passeggeri sopravvissuti, legati da un terribile segreto che porta ad indagare e a capire cosa è realmente accaduto su quella nave. “Suscitare l’interesse di un numerosissimo pubblico nazionale e internazionale – ha affermato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – generando un’importante ricaduta, non solo in termini d’immagine, ma anche occupazionale ed economica per il nostro territorio, era l’obiettivo ambizioso del bando audiovisivo lanciato da Regione Liguria, in una delle sue molte edizioni.

E credo che, in attesa dei dati di ascolto che susciterà in Italia, Francia e Germania, la serie TV Sopravvissuti possa già ritenersi un successo per la Liguria. Oltre 600 mila euro di investimento complessivo, 85 giorni di riprese in Liguria, 35 aziende del territorio coinvolte e un pieno coinvolgimento delle maestranze locali. Dati che valorizzano l’impegno di Regione Liguria nel promuovere con 120 mila euro a fondo perduto una produzione che racconta ed esalta Genova e il suo mare nei suoi aspetti più belli e suggestivi”.