Nuovi ingressi al Gf Vip. Da Luca Onestini a Edoardo Tavassi: ecco i concorrenti pronti entrare nella casa

Nuovi ingressi al Gf Vip nelle prossime puntate? Altri concorrenti, infatti, entreranno nella casa più spiata d’Italia ad arricchire le dinamiche all’interno.

I nuovi ingressi nella casa del Gf Vip

Tra i probabili ingressi ci sono: Luca Onestini, ex concorrente del GFVIP2 e recentemente debuttante nei reality in Spagna. Oriana Marzoli, influencer, modella e reality star in Spagna. Conte Mazzoni, ex concorrente de La pupa e il secchione. Edoardo Tavassi, concorrente dell’ultima edizione de l’Isola Dei Famosi. Sarah Altobello, ex isolana e sosia di Melania Trump. Ovviamente Ancora non ci sono ufficialità ma semplici rumors, ma saranno davvero loro i nuovi ingressi?

Tra i sei ingressi del Grande Fratello Vip pronti all’ingresso di giovedì sera ci sarà anche Micol Incorvaia. La sorella di Clizia è prontissima a sconvolgere gli equilibri (già instabili) della Casa. Chi è Micol Incorvaia, l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria

Micol Incorvaia è l’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, attuale concorrente del Grande Fratello Vip che ha una storia con Antonella Fiordelisi: cosa succederà? La notizia era già stata anticipata dai colleghi di Biccy ed oggi, anche Amedeo Venza ha supportato l’indiscrezione dei colleghi.

Il caso Totti e Antonella Fiordelisi

“bomba” la frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al Gf vip 7 durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi. “Francesco Totti mi ha chiamato”. Se non è unaal Gf vip 7 durantecon Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “ corrieredellosport.it ” – l’ex spadista, ora influencer, ha detto dopo aver spiegato alla coppia che potrebbe fare un figlio e chiamarlo Francesco, il nome dell’ex capitano della Roma fresco didall’ormai ex mogliee impegnato in una nuova relazione con

La rivelazione ha fatto calare il gelo in quell’angolo di casa e la Fioredelisi, accortasi della “gaffe”, ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un imbarazzato “non è vero”. Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, com’era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente del Gf Vip in passato siano stati attribuiti dei flirt con Higuain e Zaniolo.