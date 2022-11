“bomba” la frase pronunciata da Antonella Fiordelisi al Gf vip 7 durante un momento di confidenze con Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “separazione dall’ormai ex moglie Ilary Blasi e impegnato in una nuova relazione con Noemi Bocchi. “Francesco Totti mi ha chiamato”. Se non è unaal Gf vip 7 durantecon Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, poco ci manca. Parole che – si legge sul “ corrieredellosport.it ” – l’ex spadista, ora influencer, ha detto dopo aver spiegato alla coppia che potrebbe fare un figlio e chiamarlo Francesco, il nome dell’ex capitano della Roma fresco didall’ormai ex mogliee impegnato in una nuova relazione con La rivelazione su Francesco Totti il gelo in quell’angolo di casa e la Fioredelisi, accortasi della “gaffe”, ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un imbarazzato “non è vero”. Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, com’era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente del Gf Vip in passato siano stati attribuiti dei flirt con Higuain e Zaniolo. La rivelazione ha fatto calaree la Fioredelisi, accortasi della “gaffe”, ha poi provato a correre ai ripari chiudendo il discorso con un. Ma il sasso ormai era lanciato e la reazione del popolo dei social, com’era prevedibile, non si è fatta attendere e tra le decine di commenti ci sono quelli di chi ricorda come alla concorrente delin passato siano stati La regia del Grande Fratello Vip ha subito staccato l’inquadratura e ripreso un’altra stanza, quasi volesse chiudere l’attenzione sulla questione. Sarà davvero così oppure è stato solo uno “scherzo” della concorrente? Leggi anche: Totti, parla l’amico: «Noemi gli ha fatto tornare il sorriso, potrebbero avere un figlio» Nuovi ingressi al Gf Vip nelle prossime puntate? Altri concorrenti, infatti, entreranno nella casa più spiata d’Italia ad arricchire le dinamiche all’interno.

I nuovi ingressi nella casa del Gf Vip