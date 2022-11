Ennesimo drammatico incidente stradale: 29enne si schianta contro un albero

Ennesimo drammatico incidente stradale alle porte della capitale. Si trova infatti in osservazione al policlinico Gemelli un giovane di 29 anni rimasto coinvolto in un violento sinistro avvenuto a San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma.

L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio mentre il ragazzo viaggiava in sella alla sua Vespa.

L’intervento dei soccorritori su via di Monte Gennaro, fra i comuni di Marcellina e San Polo dei Cavalieri.

Qui, per cause ancora in via di accertamento, il 29enne di Tivoli in sella alla sua Vespa ha perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro un albero. Da subito in condizioni gravi sul posto è atterrata l’eliambulanza che lo ha trasportato d’urgenza al nosocomio universitario di via della Pineta Sacchetti dove si trova in prognosi riservata.

Svolti i rilievi scientifici i carabinieri della stazione di San Polo dei Cavalieri stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

Un motociclista di 54 anni inoltre ha perso la vita in un violentissimo incidente stradale. L’uomo si chaiamava Arturo Bonanti ed era molto conosciuto.

L’episodio è avvenuto ad Artena nella mattinata di domenica 30 ottobre 2022 in via di Giulianello, nei pressi dello stabilimento Fassa. Il 54enne alla guida della sua Yamaha R1, da quanto si apprende, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un muretto posto davanti ad un’abitazione. Inutili i soccorsi: per il centauro, originario di Velletri, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Artena e la polizia provinciale per regolare la viabilità sull’importante asse viario che collega Artena a Giulianello.

Arturo era anche molto conosciuto nell’ambiente dei motociclisti. Questo il post comparso sulla pagina Facebook degli amici Piegoni Team – I cavalieri dell’Angelo: “Tutti abbiamo ormai appreso la notizia che ieri mattina purtroppo ci ha lasciati un grande amico fraterno Arturo Bonanti dei BilersCastelliRomani. Il funerale ci sarà domani alle 17,30 a Velletri spero di veder un bel po di moto per andare a salutare un amico per noi sempre presente e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Ci vediamo alle 16.00 al Marty Bar. Cerchiamo di esserci”.