Meteo, ponte Ognissanti: sul litorale romano una cartolina quasi estiva

Quella sul litorale romano è più una cartolina da stagione balneare estiva che da “ottobrata romana”. Il ponte di Ognissanti si apre con una temperatura ben superiore ai venti gradi che sta richiamando ad Ostia, Fiumicino e Fregene molta gente.

I lungomare sono pieni di auto e visitatori che passeggiano, così come di appassionati della bicicletta o del monopattino. Anche le spiagge registrano presenze, seppur a macchia di leopardo, ed oltre a chi passeggia non mancano gli irriducibili della tintarella.

Per i più audaci, un bagno fuori stagione, o ci si allena con i sup in acqua. Ma il “pienone” vero oggi lo segnano i ristoranti con i tavolini all’aperto, che registrano anche presenze di turisti stranieri che, dallo scorso aprile, non hanno mancato l’appuntamento con le località del litorale romano, come non si vedeva da tanti anni.

A Roma oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3664m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

DOMENICA: prosegue spinta l’ottobrata sull’intero Paese, continuando a portare temperature al di sopra della media del periodo, assenza di precipitazioni e inversioni termiche notturne. Quest’ultime tenderanno a formare nebbie e foschie specie su pianure e valli interne. Qualche nube bassa marittima al mattino anche su medio-bassa Toscana costiera e Arcipelago. Ventilazione debole ovunque. Temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Mare quasi calmo.