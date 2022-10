Regionali, prove di accordo tra 5Stelle e Pd

“Bisogna ripartire dai territori, dove ognuno conosce il proprio interlocutore e sa cosa si può fare e cosa no”. Roberta Lombardi è convinta che passi da qui, dal livello regionale e comunale, la strada per un’alleanza del M5S col centrosinistra per le prossime elezioni regionali nel Lazio. Nel corso di un’intervista rilasciata all’agenzia Dire, l’assessora alla Transizione Ecologica, Energetica e Digitale della Giunta Zingaretti si è detta consapevole che la trattativa si sta svolgendo su due piani, quello nazionale e quello regionale, ma “ragioneremo tenendo ben distinti questi piani. Non so come si risolverà sul livello nazionale, so però che in molti territori, sia le regioni che i comuni, governiamo col centrosinistra e quello che mi arriva dai miei colleghi, essendo il referente del Comitato Enti locali, è che, pur nelle diversità, andiamo avanti in maniera proficua. Come abbiamo dimostrato anche nel Lazio: quando lavoriamo insieme sui temi e non sui preconcetti, funzioniamo bene”. Insomma, il problema non è costituito dal funzionamento di questa alleanza sui territori ma va cercato altrove: “Ho visto un’inspiegabile furia atlantista che è assurta nell’agenda del Pd a valore assoluto- ha spiegato Lombardi- Per noi la pace è un valore, mentre l’atlantismo può rappresentare un mezzo per raggiungere la pace ed essere più forti insieme, non certo un valore né un fine da raggiungere. Ho paura che ci siano state una somma di egoismi da parte della classe dirigente del Pd e valutazioni strategiche errate. Non so se l’avere abbracciato con furore questa agenda Draghi atlantista corrisponda alle ambizioni personali di qualcuno per un progetto di futuro segretario generale della Nato. Allo stesso tempo ho visto la pavidità di una segreteria nazionale attorno al suo segretario: anziché fargli notare l’errore strategico, ha preferito pensare alle ricandidature alle elezioni”