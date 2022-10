Ponte di Halloween, scuole chiuse? È boom di prenotazioni

Si avvicina il Ponte di Halloween e Roma e provincia fanno già registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. La Regione Lazio non ha deliberato alcun ponte sia per il 31 ottobre che per l’Immacolata: si chiude solo il 1°novembre e l’8 dicembre. Poi c’è Natale (24 dicembre-7 gennaio, inclusi). Le vacanze di Pasqua saranno dal 6 all’11 aprile (inclusi). Dopo, si chiuderà solo per le Feste nazionali. Non sono previsti altri ponti.

Nonostante il calendario regionale, tuttavia alcuni istituti scolastici, dopo aver ottenuto l’ok della Regione, hanno deciso di chiudere i battenti e sospendere le lezioni già dal 31 ottobre 2022 per protrarre le vacanze fino al 2 novembre 2022.

Il Primo Novembre, nella tradizione cristiana e secondo il calendario liturgico romano, è la giornata dedicata a Ognissanti, ovvero una celebrazione di gloria e onore per tutti i Santi seppur non beatizzati. Il giorno seguente, il 2 novembre, invece, ricorre la Commemorazione dei defunti.

Dopo questa prima pausa scolastica si dovrà attendere l’Immacolata, all’8 novembre, per poter godere di altri giorni di sospensione delle lezioni. E successivamente, verso la fine del 2022, si potranno godere le tradizionali vacanze natalizie, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno.