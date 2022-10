Roma, venerdì 21 ottobre nuovo sciopero dei trasporti

Venerdì 21 ottobre doppio sciopero dei mezzi nel Lazio. Le linee periferiche romane saranno a rischio per una mobilitazione di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30, proclamata dal sindacato Usb tra i lavoratori del consorzio Roma Tpl. L’agitazione non interesserà i collegamenti gestiti dall’Atac che saranno regolarmente in servizio. Aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli su romamobilita.it

Il secondo sciopero riguarda la rete Cotral e la durata sarà di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 00.01 alle 5.30, dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20.00 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea dalle 5.30 fino alle 8.30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral. Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dall’Organizzazione sindacale Faisa Cisal: per il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza dopo una prima azione di sciopero del 16 settembre 2022. Al precedente sciopero di 24 ore dell’Organizzazione sindacale Faisa Cisal del 10 luglio 2020 ha aderito il 13,80% dei dipendenti.