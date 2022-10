Lavori di riqualificazione al complesso Ater di Pietralata

Questa mattina l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, insieme al direttore generale di Ater Roma, Luca Manuelli, hanno inaugurato il cantiere per i lavori di riqualificazione delle aree e dei giardini nel complesso di edilizia pubblica in via Giovanni Michelotti a Pietralata. In particolare, gli interventi riguardano il lotto F e prevedono la demolizione di strutture abusive, il rifacimento degli ingressi carrabili e dei percorsi pedonali interni. Verranno realizzate nuove aree verdi con la piantumazione di arbusti e cespugli, mentre il campo di calcio ormai dismesso verrà trasformato in uno spazio polivalente per giocare a calcio e a basket. Anche l’area pavimentata limitrofa verrà ristrutturata e ospiterà un percorso fitness con la fornitura di attrezzi per l’allenamento fisico. Sarà infine realizzato un nuovo impianto di illuminazione esterno con pannelli fotovoltaici. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Lazio con un investimento di 700.000 euro e verrà terminato entro 6 mesi. “Prosegue l’impegno dell’Amministrazione regionale per rigenerare le periferie di Roma e migliorare la qualità della vita dei residenti. Con questo intervento nel complesso Ater di Pietralata restituiamo decoro urbano e forniamo maggiori servizi per favorire le stesse opportunità in tutti i quadranti della città”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio