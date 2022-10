Evasione e procurata evasione: tre persone in manette

I Carabinieri della Tenenza di Ardea, unitamente al personale della Squadra d’Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania”, hanno arrestato tre persone, a seguito di un controllo su strada, gravemente indiziati, a vario titolo, di evasione e procurata evasione. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, che ha visto impiegate più di 5 pattuglie nel territorio di Ardea e Tor San Lorenzo, un veicolo non si è fermato all’alt imposto dai militari. Immediatamente è scattato un inseguimento e, dopo pochi chilometri, il veicolo con i fuggitivi è stato bloccato in una via secondaria. Nell’abitacolo sono stati identificati 3 giovani, due fratelli italiani di 38 e 39 anni e un cittadino tunisino di 44 anni: il 38enne, in particolare, ha fornito ai militari generalità false, poiché si sarebbe dovuto trovare nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Portati tutti in caserma, il 38enne è stato arrestato con l’accusa di evasione, mentre suo fratello e il conoscente sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di procurata evasione. L’arresto è stato convalidato e l’evaso è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.