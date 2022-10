Meteo Roma e Lazio nel dettaglio. Pioggia in aumento nelle ore serali di martedì a Roma. Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani – si legge su 3bmeteo – la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3214m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

MERCOLEDÌ: umide correnti occidentali investono Toscana, Umbria e Lazio, contestualmente al transito di una blanda area depressionaria entro sera. Giornata tra sole e nubi irregolari a tratti anche estese: qualche piovasco o breve rovescio/temporale possibile sulle zone interne, in particolare su Appennino laziale, Umbria meridionale, Amiatino-basso Senese, Garfagnana-Lunigiana. Temperature senza particolari variazioni, lievemente sopra la media. Venti in genere deboli variabili, qualche rinforzo da Sudest su coste e al largo. Mare poco mosso.

Roma dopodomani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 2895m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

GIOVEDÌ: un’area depressionaria muove dal Tirreno verso il Sud coinvolgendo marginalmente anche le regioni del Centro. Nubi a tratti estese tra notte e mattino con qualche piovasco o rovescio tra bassa Umbria e Lazio. Segue un pomeriggio instabile ancora una volta tra Lazio e Umbria meridionale con qualche pioggia o rovescio sparso, talora a sfondo temporalesco. Sostanzialmente asciutto e più soleggiato sulla Toscana, con al più qualche sporadico fenomeno su Apuane e Amiata. Temperature stabili o in lieve calo tra Umbria e Lazio. Venti deboli a tratti moderati tra Est-Nordest e Nordovest. Mare poco mosso o localmente mosso.