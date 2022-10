In arrivo nuovo sciopero dei trasporti

Trasporto pubblico a rischio venerdì 21 ottobre per un nuovo sciopero indetto da Faisa Cisal Roma e Lazio. La protesta durerà 24 ore ed è stata organizzata “contro Cotral Spa. Le motivazioni, ancora irrisolte, non possono rimanere inascoltate – ha sottolineato il sindacato – vogliamo ribadire l’importanza della sicurezza del personale, le criticità che limitano il servizio offerto ai cittadini e la precarietà della condizioni di lavoro. Pur comprendendo il difficile momento storico in cui versa l’azienda non possiamo restare fermi ed in silenzio. Chiediamo conto ai vertici dell’Atac, sordi alle nostre istanze di confronto ed immobili difronte alle nostre segnalazioni, della grave situazione che stanno vivendo lavoratori ed utenti”.

Al centro dello sciopero la sicurezza e le “continue aggressioni al personale”, cui si aggiungono temi come la manutenzione e la “scarsa attenzione agli interventi programmabili su metro, tram, ecocompatibile e infrastrutture”, e poi “l’organizzazione interna del lavoro, che mina la qualità del servizio offerto all’utenza. Chiediamo, inoltre, che venga studiato un nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale ed Atac che dovrà contenere, oltre le risorse necessarie a sostenere un servizio all’altezza della Capitale, risorse specifiche rivolte alla problematica della sicurezza del personale, soprattutto di front-line – proseguono da Faisa Casal – Deve essere previsto un trasferimento straordinario di risorse per sostenere i costi dell’energia che hanno raggiunto prezzi non più sostenibili dall’azienda”.

“Tutto ciò determinerà la necessità di un nuovo piano industriale – conclude la sigla sindacale – che sia chiaro non dovrà ricadere nuovamente sulle spalle dei lavoratori che da anni stanno subendo un recupero della produttività a senso unico ed una riduzione del potere di acquisto dei loro stipendi, oggi acuito da una inflazione molto alta”.