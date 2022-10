Meteo Roma e Lazio, arrivano le piogge. Temperatura in calo

Meteo in peggioramento nelle prossime ore. Una circolazione di bassa pressione di matrice afro mediterranea continua a determinare spiccata instabilità sulle regioni del Sud e su parte del Centro-Nord. Le piogge sono risultate particolarmente abbondanti già nella seconda parte della serata di ieri sulla Sicilia occidentale con accumuli anche superiori ai 50mm sul Trapanese e fino a 30mm sul Palermitano e cui si sono aggiunti ulteriori 40mm della notte sfiorando i 100mm.

Meteo instabile nelle prossime ore

Il fronte poi è risalito verso le regioni peninsulari portando piogge tra bassa Campania, Basilicata Calabria e Puglia con punte di 30mm nel Tarantino. Nel contempo una diffusa instabilità ha continuato a interessare le regioni Nord occidentali dopo le forti piogge della mattinata di sabato con ulteriori accumuli sul Torinese che hanno toccato i 50mm. Piogge e temporali anche sul Levante Ligure, la Toscana occidentale e la Sardegna con punte di 20mm sullo Spezzino. Nel corso delle prossime ore il minimo di bassa pressione si sposterà gradualmente verso levante favorendo un progressivo miglioramento a iniziare da ovest.

Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio

Nuovo peggioramento del tempo da lunedì 10 ottobre, per l’avvicinamento di una depressione che porterà piogge e possibilità di temporali. Variabile a seguire, con rischio di precipitazioni nel pomeriggio. Temperature in calo nei prossimi giorni.

A Roma oggi nubi in progressivo aumento con piogge al pomeriggio. Schiarite in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3339m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Roma e Hinterland

LUNEDÌ: una blanda ma insidiosa ansa depressionaria raggiunge il Tirreno. Giornata instabile tra Toscana, Umbria e Lazio con nubi irregolari a tratti estese, associate a pioggia o rovescio sparso, in particolare a sfondo temporalesco nel corso della notte su arcipelago Toscano, quindi localmente su bassa Toscana, alto Lazio e soprattutto sul medio-basso Lazio, specie costiero. Piogge e rovesci temporaleschi – si legge su 3bmeteo – nel pomeriggio sulla Toscana centro-orientale e sull’Umbria settentrionale e di nuovo localmente sul Lazio interno. Venti in rinforzo dai quadranti Sud-Sudest, con locali forti raffiche in particolare lungo le coste e immediato entroterra. Mare mosso.

CLICCA QUI PER IL METEO NEL DETTAGLIO