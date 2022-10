Pisana, via libera al nuovo rendiconto

Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato due documenti: ‘Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2021’ e ‘Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)’. Per quanto riguarda il Rendiconto si evidenzia, per le spese facoltative nella disponibilità del Consiglio, un taglio effettivo del 29,4%, passando da 3.301.003, 90 euro a 2.106.992,14 euro. “Il risultato del Rendiconto evidenzia numeri importanti per quanto riguarda il risparmio dell’ente regionale. Continua il percorso volto alla riduzione delle spese, che l’Amministrazione Zingaretti porta avanti ormai da 9 anni. Grazie al Presidente Zingaretti, al Vicepresidente Leodori, alla Giunta e a tutte le consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto”, commenta Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. Per l'”Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)” occorre segnalare: l’atto si pone l’obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell’aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso e perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell’aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi. Le misure attuate dalla Regione Lazio negli ultimi anni, nei diversi settori che contribuiscono alle emissioni in atmosfera, hanno permesso di ottenere un significativo miglioramento della qualità dell’aria, anche se permangono alcune criticità. Perciò è indispensabile, per motivi di carattere sanitario e giuridico, attuare tutte le misure necessarie al fine di rispettare i valori limite di qualità dell’aria.