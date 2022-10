Totti, ecco la sua nuova avventura in questa stagione

Comincia stasera la nuova avventura di Francesco Totti nella Lega Calcio a 8. L’ex capitano della Roma si ritroverà sul campo del circolo sportivo Stella Azzurra, alle ore 21, per la partita inaugurale della Serie A ImprendiRoma.

Avversario di turno i Canarini Roma di Massimo Bonanni, cresciuto calcisticamente a Trigoria (1999-2001) e con un passato in maglia biancoceleste nella Lazio di Delio Rossi. Per Totti si tratta della quarta stagione sui campi di Calcio a 8. In squadra con lui tanti volti noti della vecchia Serie A, tra cui Aquilani, Cerci, Moscardelli, Santacroce, Floro Flores. In programma stasera anche le altre 11 partite della prima giornata, tra cui spicca la sfida tra San Paolo e Frosinone Garbatella Ostiense (ore 22, Stella Azzurra). I campioni regionali in carica della RomaC8, esordiranno invece alle 21 all’Empire contro il Real Granella, mentre la LazioC8 scenderà in campo subito dopo contro l’Organic Lab.

A dare ancora più prestigio alla stagione contribuisce il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti. Dopo l’appoggio del Comune di Roma e quello della Regione Lazio, arriva infatti anche quello della LND, la più grande organizzazione calcistica italiana. Inizia pertanto un percorso “sinergico tra le due Leghe- sottolinea in una nota ufficiale il Presidente Giancarlo Abete- che scaturisce dai progressi fatti registrare negli anni scorsi da una disciplina sportiva molto apprezzata su tutto il territorio nazionale quale il Calcio a 8”.